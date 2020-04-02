Экс-глава Иннополиса займется в Москве антикризисным менеджментом Нижнего Новгорода

Игоря Носова перевели на работу в столицу

Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила, что на посту замглавы региона по финансово-экономическому блоку теперь будет работать не Игорь Носов, а Егор Поляков. Выходец из Татарстана, бывший руководитель Иннополиса, Носов отправляется в Москву. Статус замгубернатора он сохранит, к тому же будет курировать представительства Нижегородской области в Москве и Республике Беларусь.

Источник «Реального времени» в правительстве Нижегородской области пояснил, что перевод Носова в Москву связан с новыми кризисными условиями. На фоне коронавируса и снижающейся цены на нефть экономика переживает турбулентные условия, но, несмотря на это, нацпроекты и другая крупная экономическая деятельность, связанная с серьезными вливаниями из федерального бюджета, должны продолжаться в полном объеме. Владимир Путин указывал на это отдельно, когда собирал полпредов на прошлой неделе. При этом в регионах действует режим самоизоляции, становится все сложнее перемещаться между городами. Поэтому в правительстве Нижегородской области сочли необходимым направить одного из заместителей губернатора на работу в Москву. На нем будет сосредоточено полномасштабное взаимодействие с органами федеральной власти, чтобы работа по нацпроектам и другим крупным проектам в Нижегородской области шла максимально быстро и эффективно.

Губернатор области Глеб Никитин в официальном заявлении тоже объяснил перевод Носова в Москву кризисными условиями:

— Ограничения, связанные с коронавирусом, затрудняют организацию постоянных командировок в Москву, вместе с тем значение оперативной коммуникации с представителями федеральных органов исполнительной власти только растет.

Глеб Никитин в официальном заявлении объяснил перевод Носова в Москву кризисными условиями. Фото nta-nn.ru

Эффективный менеджер

Носов, коренной казанец, окончил Кембриджский университет по программе «Менеджмент», Юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция» и защитил степень MBA в Университете штата Колорадо.

С 2002 по 2007 год Носов работал в Москве, в российском представительстве Philip Morris International. Там хорошо зарекомендовавшего себя молодого менеджера заметили, и в 2007 он приехал работать в родной Татарстан. Сначала полгода был замом руководителя ОЭЗ «Алабуга», потом еще два года руководил этой экономической зоной. С 2010 по 2012-й был первым заместителем министра промышленности и торговли РТ, с 2012 по 2013 год — заместителем руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

Потом Носов надолго осел в Иннополисе: с марта 2013 по июль 2018-го он был гендиректором АО ОЭЗ «Иннополис». При нем Иннополис был практически полностью отстроен: в задачи гендиректора ОЭЗ входила не только работа с резидентами, но и хозяйственная, и техническая сторона развития проекта.

В ноябре 2016 года Носов вошел в «Первую сотню» резерва управленческих кадров под патронажем президента Российской Федерации. С тех пор СМИ ждали перевода молодого эффективного и грамотного руководителя на более высокие посты. И к июлю 2018 года дождались.

Носов с марта 2013 по июль 2018-го был гендиректором АО ОЭЗ «Иннополис». При нем Иннополис был практически полностью отстроен: в задачи гендиректора ОЭЗ входила не только работа с резидентами, но и хозяйственная, и техническая сторона развития проекта. Фото Максима Платонова

Заместитель губернатора по экономическим вопросам

В 2018 году Носов стал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области по экономическим и финансовым вопросам.

В правительстве он курировал блок, в который входили местные Минфин, Минэкономразвития, Минземимущества и Министерство информационных технологий и связи. Нареканий от губернатора за все это время он не получал. Молодой чиновник (он родился в 1978 году) уделял внимание не только классическим экономическим вопросам, но и активно развивал цифровые технологии.

Например, в мае прошлого года на конференции в родном Иннополисе Носов представлял свой проект по внедрению технологий на основе блокчейна в государственное управление. Это было приложение, благодаря которому жители могли распределять уплаченные ими налоги между разными категориями расходов (например, направлять их на ремонт дорог, благоустройство или, скажем, на образование).

После нового назначения Носов продолжит работать в тесной связке с новым замгубернатора по экономике, поскольку будет курировать со стороны области непосредственные вопросы выделения финансирования на крупные проекты, реализуемые в регионе.



«Считаю важным, что Игорь Носов на сегодняшний день остается в нашей команде и будет работать в тесной связке, в том числе с Егором Поляковым. Задачи по направлениям, которые им предстоит курировать, ежедневно становятся все масштабнее», — сказал нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Людмила Губаева