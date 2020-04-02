Для «мегаархива» в Столбище купят стеллажей на 200 миллионов

Фото: Ирина Плотникова

218 млн рублей на стеллажи

Росреестр начал закупку оборудования и мебели для своего первого централизованного архивохранилища, которое расположится в Татарстане. Как выяснило «Реальное время», только на стеллажи для архивов ведомство потратит до 218 млн рублей — их понадобится более 33 тысяч. На мебель выделено еще 11 млн. Отдельная строка расходов — машина для обеспыливания за 3,5 млн рублей.

Архивохранилище планируют открыть в декабре 2020 года — этот вопрос обсуждался минувшей осенью на встрече главы Росреестра и президента Татарстана. Туда будут свозить документы со всего Приволжского федерального округа. Так, только из Удмуртии, которая уже исчерпала возможности своих архивохранилищ, перевезут миллион архивных дел. Ожидается, что всего новая «сокровищница» примет до 65 млн дел — по оценкам Росреестра, это до миллиарда листов формата А4, которые могут храниться там бессрочно. Работать в новом архивохранилище будут до 200 человек.

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rosreestr.tatarstan.ru

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krkgrouprussia.com

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Шестиэтажное здание архивохранилища расположится в селе Столбище Лаишевского района, по соседству с ним построят административно-бытовой комплекс.

Ожидается, что архивохранилище будет первым, но не единственным в своем роде в стране. Росреестр ранее объявлял, что запланировал сеть из семи подобных учреждений в разных уголках России.

Мегаархив построит мегареставратор

Основным подрядчиком, выигравшим тендеры на собственно строительство архивохранилища и наружных сетей, стало АО «ТСНРУ» (Татарское специальное научно-реставрационное управление). Общая стоимость подрядов составила около 1,06 млрд рублей с учетом уже известных затрат на оборудование хранилища. Расходы на него уже превышают 1,35 млрд рублей.

Эта компания — крупный господрядчик. Только за последние 10 лет ее заказчиками становились более 20 республиканских и федеральных ведомств, а работу организация начинала еще на подготовке к 1000-летию Казани.

Сопоставимую сумму в миллиард рублей компания заработает только на реконструкции Ленинского мемориала в Ульяновске. Фото culture.ru

Заказ на архивохранилище — один из крупнейших в истории компании. Сопоставимую сумму в миллиард рублей компания заработает только на реконструкции Ленинского мемориала в Ульяновске, тендер на которую ТСНРУ выиграло в 2019 году.

При этом уже в 2018 году компания нарастила выручку до миллиарда рублей. Чистая прибыль за этот период составляет 4,7 млн рублей.

Александр Артемьев