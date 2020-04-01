Жителя Альметьевска оштрафовали за фейк о количестве заболевших коронавирусом

Жителя Альметьевска оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение ложных сведений о коронавирусе в социальной сети.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, полицейские обнаружили сообщение о том, что количество зараженных граждан в Альметьевске официально достигло пяти человек, а по неофициальным данным — количество летальных исходов намного больше.

Автором оказался 33-летний житель Альметьевска. Свою вину в распространении фейка он признал полностью и принес извинения пользователям.

Ранее в Нижнекамске женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение фейка о коронавирусе — она записала голосовое сообщение для знакомых о том, что город Нижнекамск закроют на карантин. Вчера стало известно, что за то же самое был оштрафован житель Бугульмы.