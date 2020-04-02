Новости общества

17:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ: следующая неделя в России также может быть нерабочей

08:25, 02.04.2020 2
СМИ: следующая неделя в России также может быть нерабочей
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Следующая неделя в России — с 6 по 12 апреля — также может быть объявлена нерабочей.

Об этом сообщает «Коммерсант».

«По информации «Ъ», следующая за нерабочей неделя рабочей также не станет», — говорится в материале издания по итогам совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила продлить выходные в связи с ситуацией с коронавирусом. По ее словам, период инкубации вируса длится 14 дней и, соответственно, период разрыва связи тоже должен быть кратным 14 дням.

ОбществоВластьМедицина
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:30
    Работать надо,вся Белоруссия работает....
    Ответить
  • Анонимно 08:32
    "Может быть" или " Да нет наверное"
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров