СМИ: следующая неделя в России также может быть нерабочей

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Следующая неделя в России — с 6 по 12 апреля — также может быть объявлена нерабочей.

Об этом сообщает «Коммерсант».

«По информации «Ъ», следующая за нерабочей неделя рабочей также не станет», — говорится в материале издания по итогам совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила продлить выходные в связи с ситуацией с коронавирусом. По ее словам, период инкубации вируса длится 14 дней и, соответственно, период разрыва связи тоже должен быть кратным 14 дням.

