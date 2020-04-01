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Роспотребнадзор сообщил о необходимости продлить выходные в России

18:29, 01.04.2020 4
Роспотребнадзор сообщил о необходимости продлить выходные в России
Фото: realnoevremya.ru

В России должны быть продлены нерабочие дни в связи с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, период инкубации для вируса длится 14 дней, и, соответственно, период разрыва связи тоже должен быть кратным 14 дням.

«Очень важно не останавливаться в проведении всех мероприятий, которые мы начали», — цитирует ее «Интерфакс».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля выходными. Таким образом власти намерены сократить опасность распространения коронавируса.

Позже стало известно, что в случае продления карантина власти продлят и выходные.

Общество
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    ЧС вводите а не выходные
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  • Анонимно 01 апр
    За чей счет банкет,кто будет выплачивать зарплату?Чем платить за кредиты?
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    Анонимно 01 апр
    А вы хотите умереть?
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    Анонимно 01 апр
    А вы хотите от голода умереть?
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