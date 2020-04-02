Аграрии Татарстана обратились к властям с просьбой о помощи во время кризиса

Сельхозпроизводители Татарстана обратились к правительству с просьбой о поддержке на фоне кризиса.

В своем обращении аграрии предлагают снизить цены на ГСМ, ссылаясь на убытки из-за падения курса рубля и всеобщей самоизоляции.

«Мы в своем ответе указали: в связи с тем, что цены на нефть упали и что сельхозтоваропроизводители несут определенные убытки, цены на ГСМ необходимо снизить на 25—30 процентов. Это возместит и потери, которые связаны с чрезвычайной ситуацией по коронавирусу. Обращение направили в Минсельхоз и Минэкономики республики. Татарстан может принять у себя такое решение, мы же нефтяной край. Такая мера выгодна и государству. Нужно не ждать, а создавать предпосылки внутреннего потребления. Мы не просим ГСМ бесплатно, а предлагаем создать рынок внутри региона», — пояснил «Реальному времени» председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий (ЛПК и СХПК) РТ Камияр Байтемиров.

Подробнее о том, как аграрии республики будут справляться со сложившейся ситуацией и обеспечивать продовольственную безопасность населения, — в материале «Реального времени».

