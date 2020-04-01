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В сервисе по выдаче разрешений на выход из дома в РТ зарегистрировались уже 10 тысяч пользователей

14:10, 01.04.2020
В сервисе по выдаче разрешений на выход из дома в РТ зарегистрировались уже 10 тысяч пользователей

Как рассказал сегодня глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, в сервисе по выдаче разрешений на выход из дома в Татарстане в условиях самоизоляции зарегистрировались уже 10 тысяч пользователей. При этом возможности сервиса смогут обеспечить работу с более чем 11 миллионами сообщений в сутки.

Пока, по словам Хайруллина, наблюдаются перебои в отправке СМС несколькими операторами на старте системы. С расширением возможностей системы эта проблема сойдет на нет.

Общество Татарстан
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