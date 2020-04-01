В Казани мошенники предлагают купить «тесты» на коронавирус

В Казани мошенники предлагают купить тесты на коронавирус. Объявления размещают на стендах жилых домов.

Согласно объявлению мошенников, тест якобы можно приобрести по льготным ценам с 27 марта по 8 апреля. Дополнительную информацию просят уточнять на сайте.

Как сообщает УМВД России по Казани, информация не соответствует действительности. Тесты на коронавирус нельзя купить самостоятельно. Забор биоматериала производится только медиками по направлению врача и при наличии симптомов заболевания.

Переход на неизвестные сайты, сканирование QR-кодов может грозить загрузкой на устройства вредоносных программ, позволяющих управлять гаджетами, передает портал мэрии Казани.



О фактах мошенничества необходимо сообщить в полицию по телефонам 02, 112 (с мобильного 020).