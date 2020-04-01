Началась онлайн-конференция для бизнеса по инициативе Минниханова

Началась онлайн-конференция для бизнеса «Технологии адаптации: как выжить и вырасти?» Серия антикризисных конференций запущена Министерством экономики Татарстана совместно с Фондом поддержки предпринимательства РТ и проектом «Фабрика предпринимательства» по поручению президента республики Рустама Минниханова.

«Сегодня непростое время, необходимо оказать все меры поддержки, и вы должны мобилизоваться, власть будет слушать, реагировать на ваши запросы. Мы работаем в ежедневном режиме, поэтому найдем какую-то форму , чтобы предприниматели при необходимости могли задавать вопросы. Каждый день готов час-полтора отвечать на вопросы. Будем вместе держаться», — поприветствовал Минниханов участников.