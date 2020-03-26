Минцифры Татарстана не ждет больших проблем с интернетом из-за самоизоляции

В Татарстане не должно произойти перебоев в работе интернета. В Министерстве цифрового развития РТ заверили, что инфраструктура связи в республике готова к переходу многих граждан на режим удаленной работы или дистанционного обучения.

«Мы видим, что пока взрывного роста трафика нет. Совместно с операторами держим ситуацию на контроле, если карантин и удаленная работа затронут большинство татарстанцев, будем принимать дополнительные меры», — цитирует «Татар-информ» сообщение министерства.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в России на дистанционное обучение были переведены школьники и студенты. Правительство рекомендовало работодателям максимально переводить сотрудников на режим удаленной работы.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю оплачиваемыми выходными.