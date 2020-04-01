В «ВКонтакте» появились эмодзи-статусы про самоизоляцию

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У пользователей социальной сети «ВКонтакте» появилась возможность ставить эмодзи-статусы, связанные с самоизоляцией. Опубликовать их можно с помощью мини-приложения COVID-19.

Среди статусов есть «Сижу дома», «Игнорирую пандемию», «Иногда выхожу», «Хожу на работу», «Болею» и «Закупаюсь бумагой». По задумке разработчиков, эти статусы позволят другим узнать кто и насколько серьезно относится к ситуации вокруг коронавируса.

На данный момент эмодзи-статусы отображаются только в веб-версии соцсети, но скоро будут доступны и в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции ввели уже более чем в 50 регионах России.