В Татарстане выздоровел еще один пациент с коронавирусом
В Татарстане выздоровел второй пациент, который был заражен новым коронавирусом.
По данным Республиканского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, из 19 заболевших в РТ в больницах остаются 17 пациентов.
Ранее сообщалось, что еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Татарстане за последние сутки. Все заболевшие вернулись из Швейцарии и Италии.
Общее число инфицированных по России выросло до 2 337 человек.Общество Татарстан
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