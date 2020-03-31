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В Татарстане выздоровел еще один пациент с коронавирусом

17:47, 31.03.2020
В Татарстане выздоровел еще один пациент с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане выздоровел второй пациент, который был заражен новым коронавирусом.

По данным Республиканского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, из 19 заболевших в РТ в больницах остаются 17 пациентов.

Ранее сообщалось, что еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Татарстане за последние сутки. Все заболевшие вернулись из Швейцарии и Италии.

Общее число инфицированных по России выросло до 2 337 человек.

Общество Татарстан
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