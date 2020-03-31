Тренер «Салавата Юлаева» не успел эвакуироваться в Канаду

Тренер «Салавата Юлаева» Виталий Ячменев не сумел покинуть Россию до закрытия границ и на время карантина останется в Уфе. Об этом сообщил главный тренер уфимцев Николай Цулыгин.

По его словам, Ячменев пытался вернуться к себе домой в Канаду, но не смог вылететь из страны. Решить проблему не получилось и после обращения в канадское посольство. Теперь он сможет присоединиться к своей семье только с открытием государственных границ.

«У легионеров была проблема в том, что они не смогут уехать домой из-за закрытия границы. Информация уже пошла, и это был очень сложный для них момент. Их семьи дома, ребята могли на два месяца остаться тут без родных. Кстати, так случилось с Виталием Ячменевым: он остался здесь и не может вернуться домой в Канаду. Не знает, что делать. Звонил в посольство, но там сказали, что граница закрыта. Ждите, когда откроют», — сказал Цулыгин.

Еще до официального завершения сезона иностранные хоккеисты «Салавата Юлаева» покинули Россию и вернулись в родные страны. В руководстве клуба были против отъезда легионеров, так как в случае возобновления плей-офф Кубка Гагарина они могли не успеть вернуться в Уфу из-за закрытых международных границ.

Напомним, недавно КХЛ объявила о досрочном завершении розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса.