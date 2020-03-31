Госдума приняла ужесточающие поправки за нарушение карантина

Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Согласно документу, нарушение карантина, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет наказываться штрафом до 1 млн рублей либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. В случае если нарушение привело к смерти человека, размер штрафа удваивается, а срок лишения свободы увеличивается до пяти лет. При более серьезных последствиях — смерти двух и более человек, нарушителю грозит до семи лет тюрьмы.

Для неинфицированных граждан, нарушивших карантин, предусмотрен штраф от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей для физических лиц, от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей — для должностных, от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток — для юридических лиц, передает ТАСС.

За распространение заведомо недостоверной информации — фейков в период эпидемии, предусмотрена уголовная ответственность.