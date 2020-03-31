Альфия Когогина прокомментировала меры против коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина прокомментировала блок законов, принятый сегодня нижней палатой парламента для противодействия пандемии коронавируса и ее последствиям.

«Важнейшая на сегодня задача — остановить массовое распространение коронавируса, чтобы в этой ситуации мы не потеряли никого из близких», — написала она в Instagram.

Супруга гендиректора КАМАЗа подчеркнула, что часть законов направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, а также семей с детьми.

«А органы власти получают возможность оперативно реагировать на ситуацию и вводить режим ЧС на всей территории России, устанавливая правила поведения граждан», — написала Когогина.

Она пожелала подписчикам здоровья и рекомендовала оставаться дома.

Напомним, что сегодня Госдума приняла закон, повышающий штрафы за нарушение карантинного режима до 30 тысяч рублей (для физлиц). Напомним, что по всей стране от региона к региону вводятся режимы полной самоизоляции. Это должно сократить риск распространения коронавирусной инфекции.