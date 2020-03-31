Госдума одобрила во втором чтении повышение штрафов для нарушителей карантина

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Госдума одобрила в первом и втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации, в том числе эпидемии.

Изначально было предложено, что обычных граждан будут штрафовать от 1 до 3 тысяч рублей, должностных лиц от 10 тыс. до 30 тыс., для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс., юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Однако при рассмотрении поправок было решено повысить максимальный штраф для граждан до 30 тыс., а для должностных лиц — до 50 тыс. руб. Кроме того, если в случае нарушения карантина погибло два или более человек, то предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, передает «Коммерсант».

Напомним, что со вчерашнего дня в Татарстане введен режим полной самоизоляции для всех категорий граждан.