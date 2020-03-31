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Гела Герасимова заняла пост замминистра финансов РТ

11:40, 31.03.2020
Гела Герасимова заняла пост замминистра финансов РТ
Фото: minfin.tatarstan.ru

Бывшая начальница бюджетного отдела министерства финансов РТ Гела Герасимова назначена на пост замминистра ведомства. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Татарстана.

«Назначить с 30 марта 2020 года Герасимову Гелу Юрьевну на должность заместителя министра финансов Республики Татарстан», — говорится в документе.

Гела Герасимова работает в Минфине РТ с 1999 года. С 2011 года она занимала пост начальника бюджетного отдела министерства.

ОбществоВласть Татарстан
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