Гела Герасимова заняла пост замминистра финансов РТ
Бывшая начальница бюджетного отдела министерства финансов РТ Гела Герасимова назначена на пост замминистра ведомства. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Татарстана.
«Назначить с 30 марта 2020 года Герасимову Гелу Юрьевну на должность заместителя министра финансов Республики Татарстан», — говорится в документе.
Гела Герасимова работает в Минфине РТ с 1999 года. С 2011 года она занимала пост начальника бюджетного отдела министерства.
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