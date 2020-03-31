Источник: Следком провел обыски у шести сотрудников Ространснадзора в Казани

Фото: «Реальное время»

Масштабные обыски в домах казанских инспекторов Ространснадзора провели сегодня силовики. По данным источников «Реального времени», уголовное дело возбуждено по фактам вымогательства взяток 11—15 тысяч рублей за проезд транспортных фур по трассе М-7 без санкций за перегруз.



В преступлениях подозревают ряд сотрудников центрального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Средне-Волжского межрегионального управления Ространснадзора. Как выяснило «Реальное время», обыск был проведен и у начальника центрального отдела Гильфана Батталова, впрочем, статуса подозреваемого в деле у него пока нет.

Дело расследуется в Высокогорском межрайонном отделе Следкома по РТ с декабря 2019 года, один из инспекторов уже под домашним арестом, уточняет источник в правоохранительных органах.

Подробности — в материале «Реального времени».