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Источник: Следком провел обыски у шести сотрудников Ространснадзора в Казани

09:19, 31.03.2020 2
Источник: Следком провел обыски у шести сотрудников Ространснадзора в Казани
Фото: «Реальное время»

Масштабные обыски в домах казанских инспекторов Ространснадзора провели сегодня силовики. По данным источников «Реального времени», уголовное дело возбуждено по фактам вымогательства взяток 11—15 тысяч рублей за проезд транспортных фур по трассе М-7 без санкций за перегруз.

В преступлениях подозревают ряд сотрудников центрального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Средне-Волжского межрегионального управления Ространснадзора. Как выяснило «Реальное время», обыск был проведен и у начальника центрального отдела Гильфана Батталова, впрочем, статуса подозреваемого в деле у него пока нет.

Дело расследуется в Высокогорском межрайонном отделе Следкома по РТ с декабря 2019 года, один из инспекторов уже под домашним арестом, уточняет источник в правоохранительных органах.

Подробности — в материале «Реального времени».

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 31 мар
    Еду самоизолировавшимся надо доставлять вовремя.
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  • Анонимно 31 мар
    Интересно всё же в Русии.. Теперь как во времена поздней брежневщины. Тогда тоже, как говорил знакомый следователь, любого можно было взять за ухо и отвести в тюрьмы. Потом уже выбрать, какое из обвинений ему выбрать. Просто масштабы были примерно в сто раз меньше, как в рублях.
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