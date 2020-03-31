В Башкирии зафиксированы два новых случая коронавируса: брат заразил сестру

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В Башкирии зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции. Болезнь обнаружили у студента, вернувшегося из Франции, и его сестры. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров.

По словам Хабирова, студент подхватил инфекцию за рубежом, а приехав, заразил сестру. При этом из инфекционной больницы сегодня выписывается первая заболевшая в Башкирии пациентка. Остальные зараженные чувствуют себя нормально, но остаются под наблюдением.

«Тем не менее расчеты экспертов говорят, что мы подходим к порогу, когда количество заболевших может начать увеличиваться экспоненциально. В этой связи, в соответствии с рекомендацией правительства России, сегодня с 20.00 вступает в действие указ главы РБ с нормой о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики», — гласит сообщение главы региона.

Ранее режим полной изоляции ввели в Татарстане.