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В России создан высокоточный тест для диагностики COVID-19

06:36, 31.03.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России создан высокоточный тест для диагностики COVID-19
Фото: rospotrebnadzor.ru

Научно-исследовательский институт Роспотребнадзора разработал новый высокоточный тест для диагностики коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Диагностический набор успешно прошел клинические испытания. Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром), передает ведомство.

Ученые отмечают, что проведение массового тестирования поможет эффективно выявлять болезнь на начальной стадии, а также своевременно определять носителей инфекции.

Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологическое агентство представил противомалярийный препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции.

Общество
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