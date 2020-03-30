В Татарстане завершили расследование убийства молодого человека металлическим прутом спустя 13 лет

Следственный отдел по городу Зеленодольску СУ СК России по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве, совершенном 13 лет назад.

По версии следствия, 6 апреля 2007 года в поселке Местечко Раифа 18-летний злоумышленник распивал вместе со своим 19-летним знакомым.

В какой-то момент между юношами вспыхнула ссора, в ходе которой парень подобрал металлический прут и нанес потерпевшему более 30 ударов по всему телу, в том числе по голове. Затем он несколько раз пнул мужчину и прыгнул ему на грудь.

После этого злоумышленник побежал к приятелю, которому рассказал о произошедшем, и тот в свою очередь вызвал скорую помощь. От полученных травм потерпевший скончался в больнице на следующий день.



После того, как парень скрылся с места преступления, он находился в розыске 13 лет. В июне прошлого года в Петербурге он был привлечен к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. По отпечаткам пальцев полицейские установили его личность и этапировали в Казань.



Судом, по ходатайству следователя, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с подтвержденным обвинительным заключением направлено в суд.