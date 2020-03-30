Новости общества

23:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане не планируют вводить пропуск для выхода из дома в формате QR-кода

21:17, 30.03.2020 2
В Татарстане не планируют вводить пропуск для выхода из дома в формате QR-кода
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане не планируют вводить пропуск в виде QR-кода для выхода из дома во время режима самоизоляции, сообщила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Отметим, что систему пропуска с помощью QR-кодов планируют ввести в Москве. По данным СМИ, в российской столице разработали «умную систему контроля», которая заработает в течение этой недели.

Для татарстанцев будут разработаны специальные справки. Информация о них станет известна чуть позднее.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 31 мар
    Можно изображать какое угодно раболепме, можно и даже нужно доводить до абсурда все московские глупости, чтобы убедить в этом и народ. Но предел всё же должен быть.
    Ответить
  • Анонимно 31 мар
    Согласен. Просто пользуются тем, что всех нагугали и поэтому люди более склонны подчиняться. Беспредел.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров