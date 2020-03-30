В Татарстане не планируют вводить пропуск для выхода из дома в формате QR-кода

В Татарстане не планируют вводить пропуск в виде QR-кода для выхода из дома во время режима самоизоляции, сообщила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Отметим, что систему пропуска с помощью QR-кодов планируют ввести в Москве. По данным СМИ, в российской столице разработали «умную систему контроля», которая заработает в течение этой недели.

Для татарстанцев будут разработаны специальные справки. Информация о них станет известна чуть позднее.