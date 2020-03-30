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Путин наградил орденом Дружбы худрука фольклорного ансамбля Татарстана Айдара Файзрахманова

19:55, 30.03.2020
Путин наградил орденом Дружбы худрука фольклорного ансамбля Татарстана Айдара Файзрахманова
Фото: tatfil.ru

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы художественного руководителя ансамбля фольклорной музыки татарской филармонии имени Г. Тукая Айдара Файзрахманова. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, за заслуги в области профессионально-технического образования и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженного мастера производственного обучения РФ» присвоено старшему мастеру «Казанского колледжа строительства, архитектуры и городского хозяйства» Виктору Пивсаеву.

Также глава государства присвоил звание «Заслуженный работник транспорта РФ» главному госинспектору Средне-Волжского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Борису Смирнову.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.

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