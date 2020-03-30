Путин наградил орденом Дружбы худрука фольклорного ансамбля Татарстана Айдара Файзрахманова

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы художественного руководителя ансамбля фольклорной музыки татарской филармонии имени Г. Тукая Айдара Файзрахманова. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, за заслуги в области профессионально-технического образования и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженного мастера производственного обучения РФ» присвоено старшему мастеру «Казанского колледжа строительства, архитектуры и городского хозяйства» Виктору Пивсаеву.

Также глава государства присвоил звание «Заслуженный работник транспорта РФ» главному госинспектору Средне-Волжского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Борису Смирнову.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.

