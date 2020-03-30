Песков не рассказал об отношении Путина к введению режима ЧС из-за пандемии коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства имеет свою точку зрения на предложения ввести в стране режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.

«Безусловно, точка зрения есть», — цитирует Пескова ТАСС, добавляя, что представитель Кремля не пояснил, в чем она заключается.

Он добавил, что вопросы о вероятности введения режима ЧС лучше задавать правительству. Песков подчеркнул, что «принимаются те меры, которые считаются наиболее предпочтительными и эффективными».

Напомним, что Москва уже перешла на карантин. С понедельника из квартиры москвичам можно выходить только в ближайший магазин или аптеку, на работу, в поликлинику в случае угрозы жизни, на выгул домашних животных, а также чтобы вынести мусор.

