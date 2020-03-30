АСВ намерено отсудить по «Татфондбанку» почти полтриллиона

Фото: Максим Платонов

Иски на полтриллиона рублей от ТФБ

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подвело итоги работы в нескольких татарстанских банках из числа рухнувших в период банковского кризиса 2016—2017 гг. — по состоянию на 1 марта этого года. По двум самым крупным из этой плеяды — «Татфондбанку» и «Интехбанку», а также «Анкор Банку» и челнинскому «Камскому горизонту» агентство отчиталось о том, как идут суды. АСВ активно судится от имени банков в арбитражном суде и судах общей юрисдикции, и часто очень успешно. Но успех в судах еще не означает, что деньги от должников по факту поступят.

Например, «Татфондбанк» подал целых 24,6 тысячи исковых заявлений на общую сумму в 494 млрд рублей. Сюда входят и те иски, которые были поданы еще давно, до того как в банке ввели конкурсное производство. Но они составляют малую часть всего объема: 981 иск на 17 млрд рублей.

Из гигантской суммы в 494 млрд рублей 141,4 миллиарда приходятся на один-единственный иск — о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Этот иск АСВ подало в декабре прошлого года, ответчиками по нему проходят экс-председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин, еще один бывший предправления банка Ильдус Мингазетдинов, зампред правления Наиля Тагирова и еще восемь граждан.

Иски на 272,83 млрд рублей приходятся на ответчиков, в отношении которых уже ввели процедуры банкротства. То есть получить с них по полной уже не представляется возможным. В итоге на 1 марта АСВ от лица «Татфондбанка» выиграло в полном объеме 6,5 тыс. исков на 198,15 млрд рублей, еще 2,89 тыс. исков на 14,96 млрд рублей суды удовлетворили частично. Сейчас рассматривается еще около 4,5 тысячи исков на сумму 181 млрд рублей, в том числе тот самый иск о привлечении к субсидиарной ответственности.

Однако в результате исковой работы на счета ТФБ поступило только 3,9 млрд рублей. Еще 917 млн АСВ в лице банка получило как кредитор в ходе различных процедур банкротств, а 757 млн взыскали через приставов. В итоге банк получил 5,675 млрд рублей — это примерно 2,6% от общего объема средств по выигранным в судах делам.

Отдельная тема — иски по оспариванию сомнительных сделок. Такие тоже работают на конкурсную массу банка, и АСВ активно занималось ими в начальный период конкурсного производства. Всего агентство подало 793 таких иска от лица ТФБ на сделки суммой в 44,76 млрд рублей. В полном объеме суды удовлетворили иски на 12,1 млрд рублей, частично — на 690 млн рублей. Поступлений от такой работы набралось лишь 2,5 млрд рублей.

Среди «клиентов» «Интехбанка» меньше банкротов

Что до «Интехбанка», второго крупного банка из группы ТФБ, то АСВ подало от его имени 1,3 тысячи исков на сумму «всего» в 76,4 миллиарда. Почти треть от этой суммы тоже приходится на иск о субсидиарной ответственности «топов» банка — с них агентство требует 25,7 млрд рублей. В их числе тоже есть Роберт Мусин, а кроме того, экс-председатель правления Марсель Зарипов, его бывший первый заместитель Елена Наумова и еще четыре человека.

У «Интехбанка» на ответчиков-банкротов приходится меньшая часть исков: 115 заявлений на 22,1 млрд рублей, или около 29%, в то время как у «Татфондбанка» эта доля составляет больше половины всего объема исков. В судах «Интехбанк» выиграл дела на 21,22 млрд рублей по 655 заявлениям в полном объеме, еще 201 иск на 9,77 млрд рублей суд удовлетворил частично. И в итоге на счета банка поступило 1,2 млрд рублей — это примерно 3,8% от общего объема средств по выигранным в суде искам.

Также «Интехбанк» подал 385 заявлений по оспариванию сомнительных сделок на сумму в 4,7 млрд рублей. Полностью или частично суд удовлетворил только 147 исков по сделкам на сумму в 277,44 млн рублей.

«Анкор Банк» завалил суды исками

«Анкор Банк» уступал по размерам «Татфондбанку», но АСВ от его лица поработало даже мощнее, чем в ТФБ, — подало аж 26,78 тысячи исков. Сумма исков составила 4,53 млрд рублей.

Из этой суммы 299 млн, согласно ответу АСВ, приходится на иск о субсидиарной ответственности «топов». Любопытно, что АСВ объявило об этом иске менее месяца назад, и тогда в нем фигурировала другая сумма — 5,94 млрд рублей, что совпадает с размером обязательств банка перед кредиторами.

Основная часть работы в судах по искам «Анкор Банка», похоже, завершена: полностью или частично суд удовлетворил 20,8 тыс. исков на сумму в 3,27 млрд рублей. Но на счета банка поступило только 263,3 млн рублей, это примерно 8%.

Также АСВ оспорило от имени «Анкор Банка» сомнительные сделки на 291,5 млн рублей по 17 искам, удовлетворены были только четыре иска на 15 млн рублей. Из этих средств на счета банка поступило 5,5 млн рублей.

Что касается «Камского горизонта», то АСВ предъявило от его имени 533 иска на 1,65 млрд рублей, суды полностью или частично удовлетворили 259 исков на 429,29 млн рублей. Из этих средств на счета банка поступило 53 млн рублей.

Любопытно также, что, в отличие от других банков, АСВ не выявило ни одной сомнительной сделки в «Камском горизонте». «Реальное время» обратилось в пресс-службу АСВ с просьбой прокомментировать ситуацию с судебной работой в татарстанских банках-банкротах.

Александр Артемьев