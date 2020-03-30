В мэрии Казани рассказали о мерах поддержки предпринимателей в кризис

Казанские предприниматели смогут размещать летние веранды без взимания платы. О мерах поддержки предпринимателей рассказали в мэрии Казани на заседании Штаба по противодействию распространению коронавируса.

Малому и среднему бизнесу городские власти предоставили отсрочку платежей в муниципальный бюджет. Оплатить рекламные конструкции организации смогут до 31 марта 2021 года. Кроме того, рассматривается вопрос выделения субсидий по кредитам для компаний МСБ.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Министерству экономики республики совместно с Агентством инвестиционного развития Татарстана организовать серию семинаров для предпринимателей.

