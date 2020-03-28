Минниханов поручил организовать серию семинаров для предпринимателей.

Президент Татарстарана Рустам Минниханов поручил Министерству экономики республики совместно с Агентством инвестиционного развития Татарстана организовать серию семинаров для предпринимателей. Учеба начнется завтра, в 11.00, пройдет она в онлайн форме. Для участия, нужно зарегестрироваться", — сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Нам важно, во-первых, создать все условия, что бы люди не почувствовали ограничения в доступе к продовольствию и могли заказать еду на дом. Для этого нужно обучить предпринимателей, показать как работает система курьерской сети. Во-вторых, этот временный переход на такой формат работы должен помочь малому и среднему бизнесу не останавливать деятельность. Это сейчас тоже важно. За этими субъектами малого и среднего бизнеса стоят коллективы,люди» — отметил Рустам Минниханов.



Кроме того, по поручению Президента в рамках онлайн семинаров будут вестись консультации по приятным мерам поддержки. Таким образом, предпринимателям РТ доступны серия обучающих вебинаров, онлайн-консультации, отраслевые чаты, помощь во взаимодействии с государственными органами, портал — меры поддержки и ответы на вопросы.