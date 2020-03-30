Новости общества

11:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Арском районе закрыли мечети для посещения

11:11, 30.03.2020

В Арском районе Татарстана закрыли для посещения мечети для верующих мусульман. Соответствующий приказ подписал имам-мухтасиб Арского района Эмир хазрат Миннемуллин.

В связи с распространением коронавирусной инфекции посещение пятничной молитвы в мечети заменили на выполнение полуденного намаза. Коллективное совершение намаза допустимо только с участием сотрудников мечети. Допуск других лиц в мечети запрещен.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров