В Арском районе закрыли мечети для посещения
В Арском районе Татарстана закрыли для посещения мечети для верующих мусульман. Соответствующий приказ подписал имам-мухтасиб Арского района Эмир хазрат Миннемуллин.
В связи с распространением коронавирусной инфекции посещение пятничной молитвы в мечети заменили на выполнение полуденного намаза. Коллективное совершение намаза допустимо только с участием сотрудников мечети. Допуск других лиц в мечети запрещен.Общество Татарстан
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