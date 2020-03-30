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Судебные приставы Татарстана предупредили об особом режиме работы

10:11, 30.03.2020 2
Судебные приставы Татарстана предупредили об особом режиме работы
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

Татарстанское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) предупредило о временной приостановке личного приема граждан. Вопросы о снятии ареста со счетов будут рассматриваться в течение суток.

В каждом структурном подразделении УФССП по РТ будут установлены специальные ящики для приема корреспонденции, сообщает пресс-служба ведомства.

«По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, что в России объявлена нерабочая неделя для перехода на режим самоизоляции. Эта мера должна сократить риск распространения коронавирусной инфекции. Личные приемы граждан приостановлены многими госструктурами, например, прокуратурой и МВД.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:44
    Правда что ли? В обычное время ждешь дней 10 пока они раскачаются. А уж о том чтобы база данных была в реальном времени, вообще нет речи. Сняли деньги в ноябре того года, письмо!! написали в декабре, чтобы данные на сайте обновили и убрали из базы, как исполненные обязательства. Апрель месяц на носу, в гос услугах и в базе долг висит. Бездельники, пока прокуратура за шкирку не возьмет, так и бултыхаются, как не пойми что.
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  • Анонимно 11:10
    Будет ли автоматическое снятие взысканий на карту зарплатную или пенсионную или нужно писать отдельно в каждом случае?
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