Судебные приставы Татарстана предупредили об особом режиме работы

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Татарстанское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) предупредило о временной приостановке личного приема граждан. Вопросы о снятии ареста со счетов будут рассматриваться в течение суток.

В каждом структурном подразделении УФССП по РТ будут установлены специальные ящики для приема корреспонденции, сообщает пресс-служба ведомства.

«По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, что в России объявлена нерабочая неделя для перехода на режим самоизоляции. Эта мера должна сократить риск распространения коронавирусной инфекции. Личные приемы граждан приостановлены многими госструктурами, например, прокуратурой и МВД.