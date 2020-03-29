В больницах Подмосковья находятся заболевшие коронавирусом из Татарстана
Восемь заболевших коронавирусом из Татарстана, Москвы, Ростовской области и Вьетнама находятся на лечении в стационарах Московской области.
При этом в оперативном штабе не уточнили, сколько конкретно человек из РТ находятся в больнице.
За последние сутки еще 27 случаев коронавируса зафиксировали в Подмосковье, общее число заразившихся выросло до 112, пишет ТАСС.
Напомним, за последние сутки в России зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались еще 4 человека. Общее количество зарегистрированных случаев заражения достигло 1 534.
Отметим, что за последние сутки в Татарстане не было обнаружено новых случаев заболевания коронавирусом.Общество Татарстан
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