В больницах Подмосковья находятся заболевшие коронавирусом из Татарстана

Восемь заболевших коронавирусом из Татарстана, Москвы, Ростовской области и Вьетнама находятся на лечении в стационарах Московской области.



При этом в оперативном штабе не уточнили, сколько конкретно человек из РТ находятся в больнице.

За последние сутки еще 27 случаев коронавируса зафиксировали в Подмосковье, общее число заразившихся выросло до 112, пишет ТАСС.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались еще 4 человека. Общее количество зарегистрированных случаев заражения достигло 1 534.

Отметим, что за последние сутки в Татарстане не было обнаружено новых случаев заболевания коронавирусом.