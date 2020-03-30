Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +15 градусов

В понедельник, 30 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер южный умеренный, днем местами сильный порывами до 16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +10°С до +15°С. В Казани возможно от +12°С до +15°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +12°С до +14°С.

Ранее МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре до 16 м/с.