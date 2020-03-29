В Татарстане потеплеет до +14°С

В воскресенье, 29 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха в республике будет колебаться в пределах 9—14 градусов тепла. В Казани столбики термометров покажут от +12°С до +14°С. В Набережных Челнах метеорологи предсказывают температуру от +10°С до +13°С.