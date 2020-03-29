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В Татарстане потеплеет до +14°С

06:28, 29.03.2020
В Татарстане потеплеет до +14°С
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 29 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха в республике будет колебаться в пределах 9—14 градусов тепла. В Казани столбики термометров покажут от +12°С до +14°С. В Набережных Челнах метеорологи предсказывают температуру от +10°С до +13°С.

Общество Татарстан
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