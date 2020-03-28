Доцента КФУ избрали академиком Российской академии космонавтики им. Циолковского

Доцента кафедры математических методов в геологии Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Александра Гусева избрали академиком Российской академии космонавтики им. Циолковского.

Членом-корреспондентом РАКЦ он стал в 2017 году.

«Областью моих научных интересов являются точные решения уравнений Общей теории относительности Эйнштейна в релятивистской астрофизике и космологии; методы качественного анализа динамических систем в небесной механике, в экзопланетных внесолнечных системах и в нейтронных звездах; спин-орбитальная эволюция, физическая либрация и внутреннее строение многослойной Луны и лун Солнечной системы», — пояснил Гусев.

Он на протяжении последних двадцати лет также является координатором научно-технических договоров между КФУ (Казань, РФ) и Национальными астрономическими обсерваториями Китая (Пекин, Китай) и Японии (Мизузава, Токио, Япония) по исследованию Луны и планетарной геофизике, сообщает пресс-служба КФУ.