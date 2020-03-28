Минниханов начал проверять готовность больниц Татарстана к возможному наплыву больных

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов начал объезды больниц республики, чтобы выяснить, насколько они готовы принимать больных, на случай роста пациентов с коронавирусом. В субботу глава республики посетил казанскую горбольницу №7.

За 6 часов больница дополнительно развернула 150 коек, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Медицинские работники сейчас на передовой, защищают здоровье наших людей. Самоотверженно трудятся, часто рискуя собственным здоровьем. Мы должны быть благодарны им! И ради них оставаться ближайшую неделю дома», — подчеркнул Минниханов.

Глава Минздрава РТ Марат Садыков доложил, что всего по Татарстану будет создано дополнительно более 3 800 койко-мест на случай резкого роста числа пациентов с коронавирусом.

Помимо Казани, они появятся во всех инфекционных отделениях районных центральных больниц. Таким образом, максимально будет обеспечена доступность по всей территории республики.