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Российское правительство может ограничить передвижение по стране

11:53, 28.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
Российское правительство может ограничить передвижение по стране
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российские власти рассматривают возможность закрыть передвижение внутри страны. Могут быть приостановлены авиаперевозки и поезда.

Таким образом власти могут ужесточить меры противодействия пандемии коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники. В пресс-службе правительства не подтвердили, но и не опровергли это сообщение.

Напомним, что с субботы, 28 марта, в России объявлена неделя в режиме выходного дня, чтобы жители страны оставались дома и тем самым не давали распространяться коронавирусной инфекции.

Ранее правительство РФ уже ввело ограничения на полеты за границу. В конце концов авиа- и ж/д-сообщение с другими странами было приостановлено.

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