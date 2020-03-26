Погода в Казани сегодня побила очередной температурный рекорд

Погода в Казани сегодня, в четверг 26 марта, побила очередной температурный рекорд.

Отметим, что это девятый рекордный показатель, зафиксированный с начала марта.

Согласно данным Гидрометцентра РТ, сегодня столбики термометров показали на метеостанции Казань-опорная +10,9 градуса, на авиационной метеостанции Казань-Аэропорт — также +10,9 градуса, а на авиационной метеостанции Казань-Сокол — +11,9 градуса.

Предыдущий максимум температуры воздуха в столице Татарстана был зафиксирован 12 лет назад — в 2008 году. Тогда воздух прогрелся до +9,4 градуса.

Напомним, предыдущий температурный рекорд был зафиксирован 16 марта.