Новый случай заболевания коронавирусом в РТ также является завозным
Новый случай инфицирования коронавируса в Татарстане является также завозным. Об этом сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова
По словам Галимовой, пассажир прибыл в Россию из Испании, в Казань через Москву. Пациент находится в больнице под наблюдением врачей. Состояние его оценивается как удовлетворительное. Повышенной температуры нет.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане выявлен еще один заболевший.
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