Новый случай заболевания коронавирусом в РТ также является завозным

Новый случай инфицирования коронавируса в Татарстане является также завозным. Об этом сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова

По словам Галимовой, пассажир прибыл в Россию из Испании, в Казань через Москву. Пациент находится в больнице под наблюдением врачей. Состояние его оценивается как удовлетворительное. Повышенной температуры нет.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане выявлен еще один заболевший.

