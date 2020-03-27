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Новый случай заболевания коронавирусом в РТ также является завозным

11:38, 27.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19 1
Новый случай заболевания коронавирусом в РТ также является завозным

Новый случай инфицирования коронавируса в Татарстане является также завозным. Об этом сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова

По словам Галимовой, пассажир прибыл в Россию из Испании, в Казань через Москву. Пациент находится в больнице под наблюдением врачей. Состояние его оценивается как удовлетворительное. Повышенной температуры нет.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане выявлен еще один заболевший.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:41
    Зачем же едут в Россию, пусть в Испании живут, в хорошее время плюют на Россию, А в таких случаях бегом обратно.......
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