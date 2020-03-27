Картаев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Картаев продлил контракт с уфимским клубом, сообщает издание «Горобзор». По данным источника, по условиям нового соглашения игрок заработает 25 миллионов рублей в год.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 52 матча, в которых набрал 8 (6+2) очков. В серии плей-офф против омского «Авангарда» Картаев сыграл шесть встреч и заработал один балл за результативность при показателе полезности -2.

В «Салават Юлаев» Картаев перешел перед началом нынешнего сезона из ярославского «Локомотива». Он является воспитанником уфимского хоккея, в его активе две бронзовые награды первенств России и КХЛ (2013/14, 2016/17).

Напомним, ранее КХЛ объявил о досрочном завершении розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина из-за пандемии коронавируса.

На днях нападающий Линус Умарк сообщил о своем уходе из «Салавата Юлаева» по завершении контракта, действующего до 30 апреля 2020 года.