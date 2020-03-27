В Ижевске выявлены два новых случая заражения коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил том, что в регионе выявлены два новых случая заражения коронавирусом. Инфицированы родственники первых заболевших.

«Состояние на сегодняшний день удовлетворительное. Мы их сразу же госпитализировали не дожидаясь результатов, когда госпитализировали первых, и их сразу же привезли в больницу»,— сообщил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Игорь Дьяченко.

Глава республики добавил, что все контактные лица заразившихся были проверены, результаты анализов отрицательные.

