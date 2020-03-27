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В Ижевске выявлены два новых случая заражения коронавирусом

09:32, 27.03.2020
В Ижевске выявлены два новых случая заражения коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил том, что в регионе выявлены два новых случая заражения коронавирусом. Инфицированы родственники первых заболевших.

«Состояние на сегодняшний день удовлетворительное. Мы их сразу же госпитализировали не дожидаясь результатов, когда госпитализировали первых, и их сразу же привезли в больницу»,— сообщил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Игорь Дьяченко.

Глава республики добавил, что все контактные лица заразившихся были проверены, результаты анализов отрицательные.

Общество Удмуртия
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