C сегодняшнего дня налоговые инспекции ограничивают прием граждан

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С сегодняшнего дня территориальные налоговые инспекции УФНС РТ по РФ будут принимать только тех граждан, кто предварительно записался через интерактивный сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» на официальном сайте ФНС России, сообщила пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы. Однако заявители с детьми и пожилые граждане старше 65 лет, записавшиеся на прием в ТНО через сервис, обслуживаться не будут, уточнили в ведомстве. Эти меры направлены для предупреждения и исключения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а эти категории людей наиболее уязвимы.

«Федеральная налоговая служба беспокоится о состоянии здоровья граждан и призывает перейти на бесконтактное взаимодействие», — говорится в сообщении ведомства.

«Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей в ТНО на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет осуществляться исключительно через боксы для приема входящей корреспонденции».