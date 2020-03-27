«Татнефть» переходит на особый режим работы

«Татнефть» переводит ряд своих предприятий на особый режим работы для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба компании.

Особый режим подразумевает проживание сотрудников в режиме изоляции на базе детских оздоровительных лагерей и санаториев компании. Это касается основного и вспомогательного персонала нефтедобычи и нефтепереработки, подразумевающих непрерывное производство. А также тех, кто обеспечивает функционирование социально значимой инфраструктуры, снабжающие регион газом, теплом, водой. Для них будут ограничены внешние контакты, обеспечено минимальное взаимодействие между сменами.



При этом проводятся все возможные профилактические меры для предупреждения распространения вирусных инфекций: «В местах временного размещения систематически будут проводиться санитарно-эпидемиологические мероприятия, включающие тестирование работников на наличие вируса COVID-19, обеззараживание зданий и сооружений, специальную обработку техники, производственных территорий и мест проживания персонала.

Сотрудники, переведенные на работу в режиме изоляции, получат доплату за особые условия труда.