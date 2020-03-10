В мэрии показали эскизы проекта благоустройства улицы Авангардной в Казани

Творческая группа при мэрии Казани опубликовала эскизы проекта благоустройства дворовой территории улицы Авангардной.

Как сообщили в группе, основная задача проекта — сделать из заброшенной территории огромный зеленый массив.

По задумке архитекторов, пространство объединит главная аллея, которая проходит диагональю через весь сквер. В проекте сохранились дорожки, стало больше пешеходных дорожек, сформулированы точки входа.

Также в сквере расположатся футбольное поле со спортивной площадкой с зоной ворк-аута и детской трассой памт-трек.

Напомним, ранее в Казани обсуждали проект благоустройства улицы Авангардной. Жители микрорайона также предложили добавить в проект благоустройства зону для выгула собак, а также предусмотреть необходимые условия для маломобильных горожан.

