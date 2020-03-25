Путин рассказал, как малый бизнес поддержат в период эпидемии

В период пандемии коронавируса малому бизнесу предоставят отсрочку по выплатам налогов, заявил сегодня президент России Владимир Путин.

— Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, сталкиваются сейчас с объективными трудностями сокращения заказов, снижения выручки. Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит, сохранить сотрудников. Обращаюсь ко всем работодателям: обеспечить стабильность на рынке труда. Государство окажет бизнесу содействие. Для тех отраслей, которые наиболее затронуты непростой ситуацией, компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС. А для микропредприятий дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды, — сообщил Путин

Кроме того, для зарплат, превышающих МРОТ, ставка по страховым взносам снизится вдвое — с 30 до 15%.