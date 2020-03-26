В Татарстане мужчину осудили за сообщения о бомбе в кабинете Путина

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Жителя Татарстана осудили за телефонный терроризм. Мужчина в алкогольном опьянении дважды сообщал в экстренные службы о бомбе в кабинете Владимира Путина.

Первое сообщение он отправил 5 мая 2019 года. Мужчина, гуляя по берегу Камы в алкогольном опьянении, позвонил в экстренные службы и сообщил, что «у Путина в кабинете бомба». Такое же сообщение он оставил в январе 2020 года в период новогодних праздников.

Мужчину вычислили и осудили за заведомо ложное сообщение о терроризме. За два ложных сообщения его приговорили к году ограничения свободы. Примечательно, что суд не стал конфисковывать телефон в качестве орудия преступления.



Ранее в Челнах мужчина по телефону 112 сообщил о «заложенной бомбе» в магазине по продаже окон.

