В этот день 20 лет назад Путина избрали президентом — в Татарстане за него проголосовали 69,07% избирателей

В этот день, 26 марта, в 2000 году в России прошли президентские выборы, на которых победил Владимир Путин. До этого с 31 декабря 1999 года Путин руководил страной в статусе и.о. президента после того, как Борис Ельцин подал в отставку.

26 марта Путин одержал победу на выборах в первом туре, по всей России за него проголосовали 52,94% избирателей. В Татарстане поддержка Путина оказалась выше средней по России — здесь за него проголосовали 69,07% жителей республики. Явка в республике составила 80,06%.

Незадолго до выборов Путин посетил Татарстан в качестве и.о. президента РФ. Подробнее о том визите — в фотогалерее «Реального времени».