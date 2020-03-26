Жителям Казани вернули забытые в автобусах водительские права, паспорт и продукты

В Казани за неделю, с 16 по 23 марта, пассажирам автобусов вернули 5 забытых вещей.

К своим хозяевам вернулись водительские права, паспорт, продукты, документы на детское пособие и зонт.

Часть оставленных в автобусах вещей хранятся в бюро находок автотранспортных предприятий. Например, в ПАТП №2 находятся пропуска, проездные документы и банковские карты, передает мэрия Казани.

Также казанцы оставили в автобусах синий и черный мешки с обувью, три белых пакета с одеждой, в том числе рабочей и детской, серый рюкзак с вещами. Забрать их можно, позвонив предварительно в ПАТП №4 по телефону +7(843) 560-76-86.