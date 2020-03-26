Казанская компания выплатила более 1 млн рублей за загрязнение почвы нефтепродуктами в Бугульме

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

ООО «Казанское производственное объединение» выплатило штраф в размере 1,2 млн рублей за загрязнение окружающей среды и игнорирование исполнения административного наказания.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии РТ, компания получила штраф в размере 600 тыс. рублей за нарушение правил временного хранения отходов и загрязнение почвы нефтепродуктами в Бугульме. Однако предприятие проигнорировало это, и экологам пришлось обратиться к судебным приставам для взыскания суммы.

Правоохранительный орган предупредил руководство компании об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований, но организация не предприняла мер для погашения возникшей задолженности. В результате чего сумма штрафа была удвоена.

Сейчас ООО «Казанское производственное объединение» погасило задолженность в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Татарстане к административной ответственности привлечен житель микрорайона «Урсала» в Альметьевске. Он организовал пункт приема строительных отходов на дому и складировал их на почве.

