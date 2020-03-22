В Татарстане мужчина получил штраф за свалку строительных отходов у дома
В Татарстане к административной ответственности привлечен житель микрорайона Урсала в Альметьевске. Он организовал пункт приема строительных отходов на дому и складировал их на почве.
Несанкционированную свалку заметили инспекторы Минэкологии РТ. Площадь свалки составляла 36 кв. м. Мужчина объяснил, что обломки,бой бетона и другой свозимый мусор нужен был ему для последующей отсыпки собственного участка.
За нарушение требований, установленных Федеральным законом «Об охране окружающей среды», гражданин привлечен к административной ответственности. В настоящее время свалка ликвидирована.
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