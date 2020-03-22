В Татарстане мужчина получил штраф за свалку строительных отходов у дома

В Татарстане к административной ответственности привлечен житель микрорайона Урсала в Альметьевске. Он организовал пункт приема строительных отходов на дому и складировал их на почве.

Несанкционированную свалку заметили инспекторы Минэкологии РТ. Площадь свалки составляла 36 кв. м. Мужчина объяснил, что обломки,бой бетона и другой свозимый мусор нужен был ему для последующей отсыпки собственного участка.

За нарушение требований, установленных Федеральным законом «Об охране окружающей среды», гражданин привлечен к административной ответственности. В настоящее время свалка ликвидирована.

