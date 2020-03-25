Минниханов поручил организовать работу по поручениям Путина

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил республиканскому оперативному штабу по противодействию коронавирусной инфекции в полном объеме организовать работу по поручениям Путина, которые были озвучены в ходе обращения к россиянам.

«Только что завершилось заседание республиканского оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, которое провел президент республики. Рустам Минниханов поручил штабу в полном объеме организовать работу по тем поручениям, которые были даны президентом страны в рамках обращения к россиянам», — рассказала «Реальному времени» пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.