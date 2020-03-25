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Михаил Афанасьев встретился с заслуженной артисткой Татарстана Диной Гариповой

16:22, 25.03.2020 1
Михаил Афанасьев встретился с заслуженной артисткой Татарстана Диной Гариповой
Фото: wikipedia.org

Руководитель Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев встретился с заслуженной артисткой РТ Диной Гариповой и поздравил ее с днем рождения, а также с Днем работника культуры.

Напомним, певица Дина Гарипова решила провести самоизоляцию у родителей в Зеленодольске. Работу над своим альбомом она решила проводить дистанционно.

Артистке презентовали цветы и памятный подарок ручной работы. В ходе встречи Афанасьев поинтересовался, как чувствует она себя дома, как ее родители.

Гарипова отметила, что им спокойнее сейчас, потому что дочь находится рядом.

Также глава Зеленодольского района и певица договорились о том, что артистка будет выступать на площадках города и района, так как жители ее любят и ждут.

ОбществоВластьКультура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:27
    Афанасьева не волнует, что человек самоизоляцию решил провести, не просто так наверное, а?! Поздравил бы по телефону! Или надо обязательно с подарочком заявиться?! Теперь он тоже возможный носитель вируса.
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