Михаил Афанасьев встретился с заслуженной артисткой Татарстана Диной Гариповой

Руководитель Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев встретился с заслуженной артисткой РТ Диной Гариповой и поздравил ее с днем рождения, а также с Днем работника культуры.

Напомним, певица Дина Гарипова решила провести самоизоляцию у родителей в Зеленодольске. Работу над своим альбомом она решила проводить дистанционно.



Артистке презентовали цветы и памятный подарок ручной работы. В ходе встречи Афанасьев поинтересовался, как чувствует она себя дома, как ее родители.

Гарипова отметила, что им спокойнее сейчас, потому что дочь находится рядом.

Также глава Зеленодольского района и певица договорились о том, что артистка будет выступать на площадках города и района, так как жители ее любят и ждут.

